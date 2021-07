Il cuore non basta, l'Italbasket cade con l'Australia 86-83 (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Dopo l'esordio vincente contro la Germania, l'Italia del basket si arrende alla temibile Australia nella seconda giornata del girone B, perdendo 86-83. Una grande prova di carattere non basta agli uomini di Meo Sacchetti, che nel finale soffrono la fisicità avversaria a rimbalzo, concedendo troppi extra possessi decisivi. Cinque i giocatori gialloverdi in doppia cifra, mentre agli azzurri non basta un'altra ottima prestazione di un Fontecchio da 22 punti e un Mannion da 21. Decisiva la Nigeria Sarà decisiva così l'ultima partita del girone contro la Nigeria, in programma sabato 31. Tantissimo equilibrio nei primi frangenti di gara, ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Dopo l'esordio vincente contro la Germania, l'Italia del basket si arrende alla temibilenella seconda giornata del girone B, perdendo 86-83. Una grande prova di carattere nonagli uomini di Meo Sacchetti, che nel finale soffrono la fisicità avversaria a rimbalzo, concedendo troppi extra possessi decisivi. Cinque i giocatori gialloverdi in doppia cifra, mentre agli azzurri nonun'altra ottima prestazione di un Fontecchio da 22 punti e un Mannion da 21. Decisiva la Nigeria Sarà decisiva così l'ultima partita del girone contro la Nigeria, in programma sabato 31. Tantissimo equilibrio nei primi frangenti di gara, ...

