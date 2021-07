Il cambiamento climatico definisce le nuove frontiere del cibo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il surriscaldamento che interessa ormai tutto il pianeta sta modificando il corso delle stagioni, incrementando la frequenza e la potenza degli eventi meteorologici, ma anche mutando il tipo di vegetali che gli agricoltori possono coltivare. Lo conferma al Financial Times il 37enne siciliano Andrea Passanisi, che dopo un viaggio in Brasile decide di investire in un progetto quasi suggestivo: trapiantare e coltivare avocado ai piedi dell’Etna. «Mio nonno coltivava qui uva da vino ma ora le temperature, a causa del cambiamento climatico, sono troppo elevate. Questo lato della montagna è diventato troppo caldo per le viti». Ma non per i frutti tropicali, come ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il surriscaldamento che interessa ormai tutto il pianeta sta modificando il corso delle stagioni, incrementando la frequenza e la potenza degli eventi meteorologici, ma anche mutando il tipo di vegetali che gli agricoltori possono coltivare. Lo conferma al Financial Times il 37enne siciliano Andrea Passanisi, che dopo un viaggio in Brasile decide di investire in un progetto quasi suggestivo: trapiantare e coltivare avocado ai piedi dell’Etna. «Mio nonno coltivava qui uva da vino ma ora le temperature, a causa del, sono troppo elevate. Questo lato della montagna è diventato troppo caldo per le viti». Ma non per i frutti tropicali, come ...

