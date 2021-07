I no-vax riescono a speculare anche sulla morte di De Donno definendola «un mistero come Ustica» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Chi evoca rispetto per la vicenda della morte di De Donno ha ragione. Non si può speculare su un atto tragico, non si può fare ironia (come purtroppo sta accadendo anche tra coloro che, ad esempio, si sono basati sulle posizioni ufficiali della comunità scientifica per valutare le sue sperimentazioni sul plasma iperimmune contro il coronavirus), ma non si deve nemmeno fare del complottismo come, invece, alcuni convinti oppositori della campagna di vaccinazione (e, conseguentemente, del green pass) stanno facendo sui social network. Questo è diffondere bufale, fare disinformazione, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Chi evoca rispetto per la vicenda delladi Deha ragione. Non si puòsu un atto tragico, non si può fare ironia (purtroppo sta accadendotra coloro che, ad esempio, si sono basati sulle posizioni ufficiali della comunità scientifica per valutare le sue sperimentazioni sul plasma iperimmune contro il coronavirus), ma non si deve nemmeno fare del complottismo, invece, alcuni convinti oppositori della campagna di vaccinazione (e, conseguentemente, del green pass) stanno facendo sui social network. Questo è diffondere bufale, fare disinformazione, ...

