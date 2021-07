Gran Bretagna, niente più quarantena per chi arriva da Unione Europea e Usa se con doppio vaccino (Di mercoledì 28 luglio 2021) niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021)piùprecauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto ilanti Covid nel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory ...

Advertising

lofioramonti : Gli inglesi (governo conservatore) introducono una tassa sulle merendine, suffragata da dati scientifici, per finan… - Agenzia_Ansa : Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Gran Bretagna da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il… - Adnkronos : Covid, in #GranBretagna contagi in calo per sesto giorno consecutivo. - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Gran Bretagna da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio… - friggitricee : I #media con uomini di regime stanno dicendo che in Gran Bretagna i #contagi scendono ma stranamente e con grande s… -