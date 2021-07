Gemma Galgani ha nostalgia di Marco Firpo, lui ricambia: “La penso sempre, temo sia troppo per me” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nei giorni scorsi, Gemma Galgani ha dichiarato di pensare spesso a Marco Firpo. Ebbene, sembra proprio che l’affetto sia pienamente ricambiato. L’ex cavaliere del Trono Over, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato di avere ogni giorno un pensiero per Gemma, ma ritiene che la donna sia troppo per lui. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nei giorni scorsi,ha dichiarato di pensare spesso a. Ebbene, sembra proprio che l’affetto sia pienamenteto. L’ex cavaliere del Trono Over, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato di avere ogni giorno un pensiero per, ma ritiene che la donna siaper lui. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

nefeIidenoire : @nicotadashi @misalkeda Ma non è vero che lo schifa, hai visto la fine? Sembrava Gemma Galgani che crede a tutte le… - OhWhatFun__ : Lei piange senza lacrime come Gemma Galgani #temptationisland - krvcktr : RT @4rsenioLupin: Manuela è la versione giovane di Gemma Galgani: “Amore, sentimenti, principe, principessa e castelli di sabbia”. Il tenta… - 4rsenioLupin : Manuela è la versione giovane di Gemma Galgani: “Amore, sentimenti, principe, principessa e castelli di sabbia”. Il… - eleutaeria : no vabbe dobbiamo pure rivedere quel bacio alla gemma galgani #TemptationIsland -