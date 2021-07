(Di mercoledì 28 luglio 2021) ?Il Fondo Monetario ha rilasciato le nuove stime sull’economia mondiale da cui emerge che la crescita prevista per il Paese nel 2021 è del 4,9% in aumento dello 0,7% rispetto ad aprile. abr/gtr su Il CorriereCittà.

Advertising

CorriereCitta : FMI, Italia cresce più della Germania - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash FMI, Italia cresce più della Germania - - Agenpress : PIL. Moreno Zani (Presidente Tendercapital): “Stime FMI incoraggianti, l’Italia cresce più della Germania”… - infoiteconomia : Fmi premia l'Italia, PIL meglio della Germania per due anni. Kairos su Piazza Affari: parola d'ordine selettività,… - infoiteconomia : Fmi rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : FMI Italia

Moreno Zani (Presidente Tendercapital): "Stimeincoraggianti, l'cresce più della Germania" Altre News Link utili Si cercano 5 medici in Norvegia per uno stipendio anche di 5.500 euro al ...Moreno Zani (Presidente Tendercapital): "Stimeincoraggianti, l'cresce più della Germania" Articolo successivo Pensioni. Paolo Capone, leader UGL: "Necessaria riforma che tuteli dignità ...Per il 2022 le previsioni sono di una espansione al ritmo del 4,2%, 0,6 punti percentuali in più rispetto alle stime di aprile. Guardando poi la composizione degli indici di Piazza Affari, si nota una ...Fmi: “Italia meglio della Germania: nel 2021 Pil +4,9%”. Il Fondo Monetario Internazionale, ha rialzato le stime di crescita dell’Italia per il 2021 e il 2022. L’Italia corre così più della Germania, ...