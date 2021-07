Dl Sostegni bis | Conferenza Stato città | intesa su riparto fondi

Advertising

fattoquotidiano : Decreto Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Rispettare la Costituzione. Valuterò… - Noiconsalvini : ++ ? DALLA LEGA VERO SOSTEGNO ALL'ITALIA ???? ++ Grazie all'impegno della Lega sono stati approvati numerosi emendam… - JohSogos : RT @LegaSalvini: ++ ? DALLA LEGA VERO SOSTEGNO ALL'ITALIA ???? ++ Grazie all'impegno della Lega sono stati approvati numerosi emendamenti al… - maryfagi : RT @LegaSalvini: ++ ? DALLA LEGA VERO SOSTEGNO ALL'ITALIA ???? ++ Grazie all'impegno della Lega sono stati approvati numerosi emendamenti al… - LegaSalvini : ++ ? DALLA LEGA VERO SOSTEGNO ALL'ITALIA ???? ++ Grazie all'impegno della Lega sono stati approvati numerosi emendam… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

...nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) sui 15 milioni sottratti al Fondo di protezione civile per la prevenzione dei rischi e per il sostegno al volontariato nel decreto. Il ...... recante il riparto del fondo di 660 milioni di euro, per l'anno 2021, istituito dall'articolo 52 del decreto - legge 25 maggio 2021, n.73 (cd ""), convertito con legge 23 luglio 2021, n.L’Ente locale, ha programmato 371mila euro di riduzione Tari per 863 attività economiche. In Giunta sono stati deliberati i sostegni per le attività economiche colpite dalle restrizioni anti-Covid, p ...'Non mina gli equilibri ma elimina un passaggio intermedio': arriva a stretto giro la risposta da parte dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) sui 15 milioni sottratti al Fondo di ...