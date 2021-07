Digimon Survive è stato rinviato al prossimo anno

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Brutte notizie per i fan di, gioco che sarebbe dovuto uscire quest', ènuovamente, questa volta al 2022 secondo quanto il report finanziario di Toei Animation. Toei Animation è la società responsabile del franchiseinsieme a molti altri grandi successi nel mondo degli anime tra cui Dragon Ball, One Piece e Sailor Moon. Sfortunatamente, quel rapporto finanziario rivela che i fan dovraspettare ancora un po' per giocare a. L' ultimo report finanziario ...

Digimon Survive non uscirà quest'anno. Digimon Survive, il nuovo gioco della serie di mostriciattoli di Bandai Namco e Witchcraft, è stato ulteriormente posticipato, questa volta al 2022. La notizia a ...