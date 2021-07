Dialogo tra Montalbano e Catarella sul green pass

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Eri riturnata il cavuda e dalle primme albe si scugnave sudamma commo un Signuruzzu in crucia. Muntilbano circava di non cataminarse multa pe nun divintari cira. Eri chilla nu mumenta che circava macari di non viviri multa caffia pirchia sinnò pirncipiava a sudari omnis la semmana. Mintra stavia pinsanna di farisi n’altira doccie sintì che tuppiavana alla purta, “ma chi mintula scassa a chest’orata della matine?”, pinsai Muntilbano. La dimanna eri locca in radicia… “Dutturi, dutturi, havia cuntenta di vedericimmi?”. “Stoio commo a Pasque”. Catarelli: “Ma chella a murtia del nustra Signuruzzuai”. Muntilbano: “Ma tia nunia maie”. C: “Gratia alla ...