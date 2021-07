Calcio | Vecino | ' ho molta carica per questa stagione | voglio ritrovare continuità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 lug. - (Adnkronos) - "Sono contento di essere qui e di aver rivisto i miei compagni. Ho grande entusiasmo epernuova, sono sicuro che andrà bene.trovare lache non ho avuto nella scorsa". Così a Inter Tv Matiasrientrato ad Appiano dopo il supplemento di vacanze concessogli per gli impegni in Copa America. "Inzaghi? Avevo già avuto modo di parlarci quando ero in Uruguay -dice-. L'ho sentito al telefono: ho percepito grande entusiasmo e grande voglia di essere ...