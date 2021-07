Boxe | Olimpiadi Tokyo Irma Testa | “Nulla era scontato Felice della medaglia | ma non è finita Petecio avversaria dura | ma me la gioco”

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella sto… - abuongi : #tokyo2020 #Boxing #Pugilato 'Dedicato a tutto il movimento del pugilato italiano': Irma Testa, una medaglia che pe… - xspidermommy : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella storia de… - labo_franco : RT @Libero_official: A #Tokyo2020 il remake di Tyson-Holyfield: il pugile marocchino #Baalla tenta di mordere lo zigomo all'avversario neoz… - Novacula_Occami : RT @GrifoRampante: Irma Testa scrive la storia dell’Italia alle Olimpiadi: prima medaglia nella boxe femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Olimpiadi

Commenta per primo Quinta giornata di gare alledi Tokyo . Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di ...: Irma Testa è già certa almeno della medaglia di ...L'Olanda ha vinto l'oro nel 4 di coppia uomini alledi Tokyo chiudendo con il tempo di 5'.... Storica medaglia per il pugilato femminile italiano. Irma Testa è in semifinale, e quindi ...Continua la roboante marcia di Irma Testa nel torneo olimpico di boxe femminile categoria fino ai 57 kili. La pugile campana si è liberata agevolmente della canadese Caroline Veyre con lo score di 5-0 ...Quinta giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo. Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi. Scherma: l'Italia è ...