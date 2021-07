Autostrada A1 chiusa tra Firenze Sud e Incisa per un camion in fiamme (Di mercoledì 28 luglio 2021) Firenze 28 luglio 2021 - Un camion ha preso fuoco in Autostrada A1 Milano - Napoli, all'altezza del chilometro 305 tra Firenze sud ed Incisa verso Roma. Sono stati subito allertati i soccorsi. Il ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 luglio 2021)28 luglio 2021 - Unha preso fuoco inA1 Milano - Napoli, all'altezza del chilometro 305 trasud edverso Roma. Sono stati subito allertati i soccorsi. Il ...

Advertising

qn_lanazione : Autostrada A1 chiusa tra Firenze Sud e Incisa per un camion in fiamme - BoislMom : RT @MMmarco0: Estate 2021, Emilia Romagna. Non è una grandinata. È un bombardamento di grandine. All'altezza di Parma l'autostrada A1, in… - WojciechPrzytua : RT @MMmarco0: Estate 2021, Emilia Romagna. Non è una grandinata. È un bombardamento di grandine. All'altezza di Parma l'autostrada A1, in… - Mark_VAMED : RT @MMmarco0: Estate 2021, Emilia Romagna. Non è una grandinata. È un bombardamento di grandine. All'altezza di Parma l'autostrada A1, in… - laCherry_pls : RT @MMmarco0: Estate 2021, Emilia Romagna. Non è una grandinata. È un bombardamento di grandine. All'altezza di Parma l'autostrada A1, in… -