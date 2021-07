Alex Wilson sospeso per doping dalle Olimpiadi: è ufficiale la decisione (Di mercoledì 28 luglio 2021) La decisione su Alex Wilson adesso è davvero ufficiale: il corridore svizzero è stato escluso dalla squadra olimpica svizzera che affronterà la manifestazione di Tokyo 2020. Il motivo? Sono state rinvenute delle tracce di Epitrenbolone in un controllo effettuato nel mese di marzo. A seguito di questa certezza, il velocista è stato bloccato dal TAS per una presunta violazione delle direttive antidoping. Questa vicenda si conclude, quindi, con l’addio dell’atleta ai Giochi Olimpici in corso di svolgimento in Giappone. Alex Wilson, addio alle Olimpiadi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lasuadesso è davvero: il corridore svizzero è stato escluso dalla squadra olimpica svizzera che affronterà la manifestazione di Tokyo 2020. Il motivo? Sono state rinvenute delle tracce di Epitrenbolone in un controllo effettuato nel mese di marzo. A seguito di questa certezza, il velocista è stato bloccato dal TAS per una presunta violazione delle direttive anti. Questa vicenda si conclude, quindi, con l’addio dell’atleta ai Giochi Olimpici in corso di svolgimento in Giappone., addio alledi ...

Advertising

CdT_Online : Alex Wilson escluso dai giochi olimpici - laregione : Atletica, niente Olimpiadi per lo svizzero Alex Wilson - RSIsport : ???? Alex Wilson è stato sospeso provvisoriamente dal TAS e non parteciperà a #Tokyo2020 a causa di un ricorso di Wor… - ellade1 : Lo sprinter Alex Wilson positivo ad un controllo antidoping fuori competizione del 15 marzo. Trovato nel suo corpo… - SeferManu : @Alex_PE_UK @rmapalacios Seguro es conocido.. Lo encontre in italiano Il sacro romano imperio di Peter Wilson... -