Abrignani (Cts): «I vaccinati malati di Covid? Contagiosi fino al 90 per cento in meno» (Di mercoledì 28 luglio 2021) I vaccinati si possono ammalare di Covid? Sono Contagiosi? E quanto? L’immunologo risponde alle domande più comuni. E spiega: il ciclo completo di Pfizer protegge all’88% da malattia grave e morte Leggi su corriere (Di mercoledì 28 luglio 2021) Isi possono ammalare di? Sono? E quanto? L’immunologo risponde alle domande più comuni. E spiega: il ciclo completo di Pfizer protegge all’88% da malattia grave e morte

Advertising

borghi_claudio : Eccolo qui dove viene. E' il simpatico ABRIGNANI membro del CTS che vuole l'OBBLIGO DAI SEI ANNI IN SU. - Adnkronos : #Covid, per il membro del Cts Abrignani i '#novax sono come gli evasori fiscali, si fanno scudo con gli altri'. - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Da vaccinati si è contagiosi, sì, ma fino al 90% in meno. Per i minori i benefici superano i rischi. Abrignani (Cts) c… - albertomura : Abrignani (Cts): «I vaccinati contagiosi fino al 90% in meno» «La vaccinazione riduce il numero di contagi. Dunqu… - Valerie22302704 : Abrignani (Cts): «I vaccinati malati di Covid? Contagiosi fino al 90 per cento in meno» -