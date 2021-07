Uomini e Donne: Ginevra Pisani è prossima alle nozze, chi è il futuro marito? (Di martedì 27 luglio 2021) Una grande novità per Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e valletta su Rai 1 oltre che dell’Eredità, anche de ”Il pranzo è Servito”. Nelle ultime ore sul suo account di Instagram ha fatto un annuncio davvero molto importante. L’ANNUNCIO DI Ginevra Pisani SUI SOCIAL – Ginevra Pisani ha pubblicato una foto che ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Una grande novità per, ex corteggiatrice die vtta su Rai 1 oltre che dell’Eredità, anche de ”Il pranzo è Servito”. Nelle ultime ore sul suo account di Instagram ha fatto un annuncio davvero molto importante. L’ANNUNCIO DISUI SOCIAL –ha pubblicato una foto che ha L'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Il suo sacrificio e il suo spirito di servizio sono di esempio per tutti noi. Onore alle donne e agli uomini in div… - francescacheeks : @idloveakutagawa Più che altro come al solito ci sono uomini che vogliono sapere cosa sia giusto per una donna quan… - vitocrimi : Sono vicino al popolo sardo e, in particolare, alle comunità dell'Oristanese colpite dagli incendi che stanno devas… - lorepregliasco : Grafico interessante dal @FT: dopo le partite degli Europei ci sono stati picchi di contagi tra uomini 20-34enni ri… - s__simona__ : @Giadaarco Conosco certa gente che pur essendo cresciuta con due donne o con due uomini, è cresciuta bene e di sani… -