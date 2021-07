SIT, aggiornamento su azioni proprie (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 29 aprile 2021 ed avviato in pari data, tra il 19 e il 23 luglio 2021, ha acquistato 6.575 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 8,2178 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 54.032,06 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 23 luglio, un totale di 436.970 azioni proprie, pari all’1,7474% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, SIT estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto dideliberato dall’assemblea deglisti il 29 aprile 2021 ed avviato in pari data, tra il 19 e il 23 luglio 2021, ha acquistato 6.575ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 8,2178 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 54.032,06 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 23 luglio, un totale di 436.970, pari all’1,7474% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, SIT estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, ...

SIT, aggiornamento sul programma di buy - back ... tra il 12 e il 16 luglio 2021, ha acquistato 15.900 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 8,2557 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 131.265,91 euro . A seguito di ...

