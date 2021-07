San Marino | raggiunta l’immunità di gregge con Sputnik quindi niente green pass

(Di martedì 27 luglio 2021) San, 27 lug – Sanha raggiuntodi: a dare l’annuncio è l’Istituto per la Sicurezza sociale del Titano. Otre il 70% dei sammarinesi ha completato il ciclo vaccinale, nel 90% dei casi con il vaccino russo. SanraggiungediLa Repubblica di Sandunque raggiungedinonostante una campagna vaccinale iniziata in estremo ritardo per colpa dei mancati accordi e dei ritardi sulle forniture delle dosi. A risolvere la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, San Marino: 'Abbiamo raggiunto l'immunità di gregge' #Coronavirus - TgLa7 : Vaccini: #San #Marino, 'immunità di gregge raggiunta' 90% dei casi Sputnik, ma ora problemi con green pass in Italia - NethipEdien2000 : RT @TgLa7: Vaccini: #San #Marino, 'immunità di gregge raggiunta' 90% dei casi Sputnik, ma ora problemi con green pass in Italia - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Vaccini, il caso San Marino: 'Raggiunta immunità di gregge', il 90% ha fatto Sputnik - voceditalia : Vaccini anti-Covid: San Marino ha raggiunto l’immunità di gregge -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

il Resto del Carlino

, 27 luglio 2021 - La Repubblica diha raggiunto l' immunità di gregge nella lotta al Covid - 19 . È quanto riferiscono dall'Istituto per la Sicurezza sociale, l'ente sanitario ...... in collaborazione con otto Comuni, sedi degli antichi mulini, che aderiscono all'iniziativa, e gli Istituti culturali della Repubblica di. Sono dieci gli eventi previsti in questa seconda ...La Repubblica di San Marino ha raggiunto l’immunità di gregge. È quanto riferiscono dall’Istituto per la Sicurezza sociale del Titano. Oltre il 70% dei sammarinesi ha completato il ciclo vaccinale. Un ...Sul Titano vaccinazione di massa con un siero che nell'Unione europea non è ancora autorizzato. La variante Delta ha fatto tornare i contagi, ma il reparto Covid è vuoto ...