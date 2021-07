Roberto Cipolletti candidato al Comune di Roma con FdI Barbaro | “L’Asi ci mette la faccia”

(Di martedì 27 luglio 2021) «Siamo consapevoli del momento difficile che vivono siache il mondo dello Sport. Per questocilain questa sfida per il Campidoglio, proponendo il suo Presidente regionalecomenella lista di Fratelli d’Italia per il Consiglio comunale». Con queste parole il senatore Claudio, Presidente di Asi (Associazioni Sportive Sociali Italiane), annuncia di aver proposto alla Federazionena di Fdi questa candidatura per l’elezione al Consiglio Comunale di. ...

Il Secolo d'Italia

... ha eletto anche un altro Vicepresidente in rappresentanza dei Settori Tecnici e Comitati Territoriali, nella persona del Presidente Regionale del Lazio. L'ASI, presieduta dal sen. ...Reggio Calabria: Giuseppe Agliano riconfermato all'unanimità (per la terza volta consecutiva) vicepresidente del consiglio nazionale Asi Ancora una volta, premiata l'imponente azione aggregativa e l'o ...