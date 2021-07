Pellegrini nella storia | nessuna come lei | quinta finale di fila nei 200 | è record Lacrime di Fede | Medaglia? Capitolo chiuso

(Di martedì 27 luglio 2021) Non ha ancora vinto una, maricaha già fatto la. La 33enne Divina del nuoto italiano ha conquistato lanei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La veneta haal terzo posto la seconda semi, vinta dall'americana Ledecky in 1'55"34:ha nuotato in 1'56"44, settimo tempo di accesso allain programma domani. Sufficiente per regalarle unstrabiliante: è la primaa centrare cinque finali olimpiche ...

... che potrebbe essere finalmente in grado di sfatare il tabù olimpico, dal momento chenostra ... Federica, diretta semifinale 200 SL/ Va in finale! 7° tempo ed è record (Olimpiadi Tokyo ...... spalla a spalla con Federica. Ha 20 anni e una carriera che può regalare soddisfazioni soprattutto per la sua poliedricità: veloce nello stile libero, ottimo dorsista, competitivo...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la ...Federica Pellegrini è riuscita nell’impresa di qualificarsi per la quinta finale olimpica consecutiva dei 200 stile libero, la distanza che l’ha vista campionessa olimpica a Pechino nel 2008. L’atleta ...