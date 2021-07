Paris Saint - Germain senza Sergio Ramos in Supercoppa di Francia (Di martedì 27 luglio 2021) Bisognerà aspettare per vedere il debutto di Sergio Ramos tra le fila del Paris Saint Germain, perchè il club ha ufficializzato che il difensore a causa di un infortunio al polpaccio non potrà ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Bisognerà aspettare per vedere il debutto ditra le fila del, perchè il club ha ufficializzato che il difensore a causa di un infortunio al polpaccio non potrà ...

piacents98 : @ArcangeloBarone @SmnJared @ReteSport Ah ok il titolare del Paris Saint-Germain lo scorso anno e campione d'Europa con l'Italia okok - leseieventisei_ : Un'illustre presenza a Cefalù: lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, insieme a tutta la famiglia r… - PSGInMyBlood : RT @Karahworld: Pochettino extends PSG deal until 2023 - Karahworld : Pochettino extends PSG deal until 2023 - cn1926it : Real Madrid su #Koulibaly? Ecco come stanno davvero le cose – Sky Sport -

Calciomercato, dalla Spagna: il Sassuolo mostra interesse per Rafinha? Il giocatore del Paris Saint - Germain , infatti, è stato messo sul mercato dal club francese per la cifra di 10 milioni di euro , ottenendo un certo interesse da parte di società inglesi, turche e ...

Paris Saint-Germain senza Sergio Ramos in Supercoppa di Francia - Calcio Agenzia ANSA L'Inter potrebbe 'sacrificare' De Vrij sul mercato per confermare Lautaro e Lukaku L'Everton sarebbe interessato a De Vrij, la cui cessione garantirebbe all'Inter una cospicua plusvalenza e la permanenza della 'LuLa' in attacco ...

Tutte le notizie su: Paris Saint-Germain

