Olimpiadi, Camila sogna. I migliori risultati degli azzurri ai Giochi (Di martedì 27 luglio 2021) Camila Giorgi può sognare in grande. Grazie al successo su Karolina Pliskova, l'Italia raggiunge i 13 piazzamenti nei quarti di finale dei tornei olimpici di tennis. A questi vanno aggiunte le due ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021)Giorgi puòre in grande. Grazie al successo su Karolina Pliskova, l'Italia raggiunge i 13 piazzamenti nei quarti di finale dei tornei olimpici di tennis. A questi vanno aggiunte le due ...

Advertising

Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - Eurosport_IT : Camila Giorgi diventa la terza italiana a raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi in singolare ????????… - GiorgioCioccio : RT @Eurosport_IT: CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto in sem… - Simon196_cm : RT @Eurosport_IT: CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto in sem… - sacusin : RT @Eurosport_IT: CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto in sem… -