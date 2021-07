"Non fare casini, devi stare con Di Maio". Fico e il ministro intercettati, caos M5s: indiscreto pesantissimo sulla maggioranza (Di martedì 27 luglio 2021) Tiene banco la discussione attorno alla riforma Cartabia, che andrà a rimpiazzare la riforma della Giustizia promossa dall'ex ministro pentastellato Bonafede. "Senza modifiche sui processi per mafia, non voteremo la fiducia", è la posizione di Giuseppe Conte, che la riforma Cartabia non sembra proprio riuscire a digerirla. L'ex premier e neo-leader del MoVimento aveva bisogno di esprimersi a riguardo, di far capire di essere tornato di nuovo in gioco e per farlo ha scelto un tema largamente preoccupante e condivisibile, ossia i reati di mafia. Reati per i quali sono previste pene minori e che non possono - secondo i cinquestelle -. Finire in prescrizione dopo tre anni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Tiene banco la discussione attorno alla riforma Cartabia, che andrà a rimpiazzare la riforma della Giustizia promossa dall'expentastellato Bonafede. "Senza modifiche sui processi per mafia, non voteremo la fiducia", è la posizione di Giuseppe Conte, che la riforma Cartabia non sembra proprio riuscire a digerirla. L'ex premier e neo-leader del MoVimento aveva bisogno di esprimersi a riguardo, di far capire di essere tornato di nuovo in gioco e per farlo ha scelto un tema largamente preoccupante e condivisibile, ossia i reati di mafia. Reati per i quali sono previste pene minori e che non possono - secondo i cinquestelle -. Finire in prescrizione dopo tre anni. ...

