Meteo | 27 luglio | violenti temporali investono il Nord | mentre Sud sempre più afoso

(Di martedì 27 luglio 2021) Ilmartedì 27prevede caldo intenso al Centro-Sud e Isole, con punte anche di 40 gradi,continueranno fortial. Quest’ultima settimana disi preavvisa con un clima altalenate, trae caldo torrido.una brutta notizia per chi ha prenotato le vacanze in queste settimane, infatti ilprevede che entro Ferragosto il tempo che dovrebbe ulteriormente cambiare su buona parte dell’Italia proprio nel periodo clou delle vacanze. La causa è la depressione che sta ...

Advertising

ViViCentro : Soleggiamento e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da WSW con intensità di 11 km/h. Poss… - NunzioTweet : #previsioni #meteo 27-28 Luglio #abruzzo a cura ?@CETEMPS_Univaq? #univaq - ViViCentro : Meteo Sicilia 27-29 luglio: Le massime torneranno ad attestarsi diffusamente tra i 35 e i 40°C in pianura, con loca… - zazoomblog : Previsioni Meteo della Mattina di Martedì 27 Luglio 2021 - #Previsioni #Meteo #della #Mattina - p_giampaolo : Al 27esimo giorno di luglio che nasce si ode il cannoneggiare del tuono in cielo. Chissà se pioverà! #meteo incerto -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo luglio

...previsti per oggi (26) nelle aree interne centro orientali della Toscana domani (27) ...della Protezione civile regionale ha quindi emesso il codice giallo in base al bollettinoche ...13.9 C Belluno lunedì,26, 2021 Sign in / Join Facebook Twitter Home Cronaca/Politica Arte, Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni, natura, animali Sanità Scuola ...Il meteo martedì 27 luglio prevede caldo intenso al Centro-Sud e Isole, con punte anche di 40 gradi, mentre continueranno forti temporali al Nord. Quest’ultima settimana di luglio si preavvisa con un ...Durante il primo pomeriggio di Martedì 13 Luglio una violenta grandinata si è abbattuta su Torino. Il VIDEO in alto.