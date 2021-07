Maria Centracchio | la judoka molisana vince un bronzo | “Il Molise esiste e mena di brutto”

Advertising

Coninews : MARIA SEI GRANDEEEEEE! ?? Sul tatami di #Tokyo2020 Maria #Centracchio si prende il BRONZO olimpico ?? nei -63 kg! La… - Coninews : Occhi lucidi e cuore pieno di gioia! ?? Tutta la commozione di Maria #Centracchio per la sua straordinaria impresa… - Eurosport_IT : SUPER MARIA! SEMIFINALEEE! ???????? La nostra Centracchio torna sul tatami alle 10:00 per continuare a scrivere la sto… - alxzayn : RT @GreenDew_: Maria Centracchio che dice 'Il Molise esiste e mena forte' ha vinto tutto #giochiolimpici - Ale18727291 : RT @FBiasin: Bronzo per Maria #Centracchio! Eccome se esiste il Molise! #Tokyo2020 #Judo #Olympics -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Centracchio

OLIMPIADI, la judoka azzurra che ha sorpreso a Tokyo... Al momento il 20enne atleta è l'unica medaglia d'oro al momento della spedizione azzurra. 'Io sono un ragazzo molto riservato ...Bronzo dinel judo 63 kg e nella spada a squadre femminile Altre due medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurraha conquistato la medaglia di bronzo nel ...ROME, JUL 27 - Italy's Giorgia Bordignon won the silver medal in the women's 64-kilo weightlifting class at the Tokyo 2020 Olympics on Tuesday by lifting 232 kilos. Italy's medals tally has now moved ...La medaglia di bronzo conquistata da Maria Centracchio nel Judo, categoria individuale fino ai 63 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è destinata a rimanere per sempre impressa nella storia. Non solo pe ...