"Lupa Capitolina" assegnato ai Maneskin. Annunciano un concerto-evento (Di martedì 27 luglio 2021) I Maneskin ricevono in Campidoglio la prestigiosa "Lupa Capitolina", per l'occasione hanno annunciato un imperdibile concerto presso il Circo Massimo di Roma. Continua ad incassare un successo inarrestabile, giovani e ribelli i Manekin sono tra i 15 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 49,9 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali. Dopo aver conquistato Sanremo 2021 con il brano "Zitti e buoni", la band romana sta collezionando trionfi e traguardi, come la vittoria all'Eurovision Song Contest a Rotterdam. I primi giovani talenti che sono ...

