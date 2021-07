Le prime parole di Pezzella in nerazzurro: “L’Atalanta macchina perfetta negli ultimi anni” (Di martedì 27 luglio 2021) Giuseppe Pezzella, neo acquisto delL’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua nuova squadra: “Sono molto felice e orgoglioso di essere arrivato in un club così prestigioso e non vedo l’ora di scendere in campo. Sono un ragazzo molto umile e disponibile che ama lavorare, ama molto la sua famiglia e il calcio. negli ultimi anni L’Atalanta è stata una macchina perfetta grazie al club e al mister perché è un lavoro fatte da molte persone. Per arrivare a questi risultati ci vuole sicuramente un’unione di intenti per ottenerli. Ricordo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Giuseppe, neo acquisto del, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua nuova squadra: “Sono molto felice e orgoglioso di essere arrivato in un club così prestigioso e non vedo l’ora di scendere in campo. Sono un ragazzo molto umile e disponibile che ama lavorare, ama molto la sua famiglia e il calcio.è stata unagrazie al club e al mister perché è un lavoro fatte da molte persone. Per arrivare a questi risultati ci vuole sicuramente un’unione di intenti per ottenerli. Ricordo ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA @RomeluLukaku9 è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile: ecco le prime parole di Big Rom in escl… - Inter_Women : ??? | INTERVISTA Le prime parole in nerazzurro di Ghoutia Karchouni ????? - DAZN_IT : Migliorare per conquistare nuovi traguardi con l'@inter ??? 'Le prime parole - @Stefandevrij' è su #DAZN - infoitcultura : Temptation Island: le prime parole dopo il falò - infoitcultura : Temptation Island, Floriana e Federico: le prime parole dopo il falò -