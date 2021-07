Incendi di vegetazione nel palermitano | intervenuti anche due canadair

(Di martedì 27 luglio 2021) PALERMO – Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del comando, impegnati a contrastare i numerosidi. Le fiamme, favorite dalle alte temperature e dal forte vento che ha imperversato su tutto il territorio, hanno funestato Palermo e provincia. In supporto alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco, impegnate nella salvaguardia delle zone abitate, sonoduedella flotta aerea del corpo Nazionale, che hanno effettuato lanci nelle zone impervie fino al tramonto. Per far fronte alle molteplici richieste d’intervento in diversi comuni della provincia ...

" Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli incendi ancora in corso nell'oristanese, ma si tratta di un disastro senza precedenti. Oltre 10 mila ettari di... PALERMO - Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del comando, impegnati a contrastare i numerosi incendi di vegetazione. Le fiamme, favorite ... Continuano purtroppo le fiamme in Sardegna, dopo una breve tregua della giornata di ieri, lunedì 26 luglio, quando sembrava essere stato domato il grande incendio che ha devastato l'isola italiana tra ...