Il volto noto di Canale 5 in sala operatoria da 7 ore | le condizioni della dama di U&D

Leggi su howtodofor

(Di martedì 27 luglio 2021) Qualche settimana fa, Luisa Anna Monti – exdel Trono Over di Uomini e Donne – dava un amaro annuncio ai fan: ha scoperto di avere un tumore al seno. All’improvviso, la 49enne si è ritrovata in un incubo, ma sta cercando ai affrontare il tutto con il sorriso. Lei stessa ci tiene a dare tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute al pubblico che la segue. Ed ecco che oggi rivela di aver subito la sua prima operazione chirurgica: “Qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento“. Con una foto che la ritrae su un letto d’ospedale, l’exfa sapere che “è andato tutto bene”. Detto ciò, continua: “Abbiamo dato morte e sepoltura ...