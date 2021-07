Il tabù del potere e Draghi l’intoccabile: ci si indigna per chi lo critica ma si tace sui suoi errori politici (Di martedì 27 luglio 2021) Scusate, ma per parlare del caso del giorno – “il caso Travaglio” – purtroppo bisogna entrare negli automatismi del vernacolo. Se uno dicesse: “Quello è un figlio di puttana”, tutti capirebbero che l’oggetto dell’insulto è il figlio, non la madre. Quando si dice “figlio di puttana”, anche nell’accezione più positiva – che esiste – si parla di uno spregiudicato, di un furbastro, di un dritto. Non certo della professione materna e della virtù del suo “genitore uno”. Ed ecco perché, dovendo entrare in quello che ormai è diventato un caso mediatico-politico di rilievo bisogna persino spiegare alcune banalità di automatismo della lingua italiana: “figlio di papà”, giusto o sbagliato è un ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) Scusate, ma per parlare del caso del giorno – “il caso Travaglio” – purtroppo bisogna entrare negli automatismi del vernacolo. Se uno dicesse: “Quello è un figlio di puttana”, tutti capirebbero che l’oggetto dell’insulto è il figlio, non la madre. Quando si dice “figlio di puttana”, anche nell’accezione più positiva – che esiste – si parla di uno spregiudicato, di un furbastro, di un dritto. Non certo della professione materna e della virtù del suo “genitore uno”. Ed ecco perché, dovendo entrare in quello che ormai è diventato un caso mediatico-politico di rilievo bisogna persino spiegare alcune banalità di automatismo della lingua italiana: “figlio di papà”, giusto o sbagliato è un ...

giuliapompili : Alla fine, questa cerimonia d'apertura è molto più bella e significativa del previsto. La scelta di Naomi Osaka - c… - donorapotente : RT @RaiNews: Sono moltissimi gli atleti delle #Olimpiadi che sfoggiano insieme alle loro abilità i propri tatuaggi, non proprio ben visti n… - riviera24 : Olimpiadi Tokyo 2020, Fognini vuole sfatare il tabù del terzo turno ma serve un’impresa contro Medvedev - Marilenapas : RT @RaiNews: Sono moltissimi gli atleti delle #Olimpiadi che sfoggiano insieme alle loro abilità i propri tatuaggi, non proprio ben visti n… - RaiNews : Sono moltissimi gli atleti delle #Olimpiadi che sfoggiano insieme alle loro abilità i propri tatuaggi, non proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : tabù del Diretta/ Italia Turchia (risultato 2 - 1) streaming tv: azzurre avanti nel 3set! L'attesa è grandissima per il ritorno in campo delle azzurre del c.t. Davide Mazzanti, perché ... che potrebbe essere finalmente in grado di sfatare il tabù olimpico, dal momento che nella nostra ...

Il centrodestra e il tabù degli enti intermedi - I conti del centrodestra non quadrano Certamente i Comuni amministrati dalla coalizion e sono decisamente di più rispetto ai 4 che si sono detti contrari al documento contabile. E cioè Frosinone , ...

Ranieri (E-Distribuzione): 'Matera smart city, qui la rete elettrica del futuro' Affaritaliani.it L'attesa è grandissima per il ritorno in campo delle azzurrec.t. Davide Mazzanti, perché ... che potrebbe essere finalmente in grado di sfatare ilolimpico, dal momento che nella nostra ...I conticentrodestra non quadrano Certamente i Comuni amministrati dalla coalizion e sono decisamente di più rispetto ai 4 che si sono detti contrari al documento contabile. E cioè Frosinone , ...