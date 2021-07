Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni: quando inizia, concorrenti, opinionisti e cast del reality di Alfonso Signorini (Di martedì 27 luglio 2021) Siamo ancora in piena estate e in televisione, tra repliche e programmi che stanno per finire, ci sono davvero poche novità. Bisognerà aspettare settembre perché solo allora il palinsesto diventerà più ricco, con nuove serie e nuovi reality che prenderanno il via. Tra trasmissioni inedite e conferme, c’è una certezza: il Grande Fratello Vip si farà. quando inizia il Grande Fratello Vip 2021 e chi sono i concorrenti? Molto probabilmente, salvo cambiamenti del palinsesto, la nuova edizione del Grande ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Siamo ancora in piena estate e in televisione, tra repliche e programmi che stanno per finire, ci sono davvero poche novità. Bisognerà aspettare settembre perché solo allora il palinsesto diventerà più ricco, con nuove serie e nuoviche prenderanno il via. Tra trasmissioni inedite e conferme, c’è una certezza: ilVip si farà.ilVipe chi sono i? Molto probabilmente, salvo cambiamenti del palinsesto, la nuova edizione del...

