Era la bellissima “Elena” in “The Vampire Diaries”: com’è oggi Nina Dobrev, che splendore! (Di martedì 27 luglio 2021) “The Vampire Diaries” ha fatto sognare il pubblico con la storia dei fratelli Salvatore e della bellissima “Elena”: com’è oggi Nina Dobrev, che splendore! La storia dei fratelli Salvatore e della bellissima Elena Gilbert ha appassionato il pubblico per anni. “The Vampire Diaries” è stata una serie amatissima e di immenso successo, tanto da dar L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 luglio 2021) “The” ha fatto sognare il pubblico con la storia dei fratelli Salvatore e della”:, cheLa storia dei fratelli Salvatore e dellaGilbert ha appassionato il pubblico per anni. “The” è stata una serie amatissima e di immenso successo, tanto da dar L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

parkjunheeyk : @arianaxlamb @goodnightngonat @1 @5 SO TRUE ERA BELLISSIMA - StalinZio : RT @UnnamedPlayer15: Sono andato a fare il vaccino e c'era una bellissima dottoressa. Le consegno i moduli, faccio la dose e vado via. Dopo… - Inc0mprehensibl : Era da un sacco che non mi emozionavo così tanto per una serie... bellissima, non scontata, attori bravissimi e i p… - 0N7Y1H3BR4V3 : @noeemisimonee sicuramente é più brutta di lhh ma resta comunque una bellissima era - Alez19301499 : RT @theblitzit: Green Bay avrebbe convinto Aaron Rodgers a disputare un’ultima stagione con la maglia dei Packers. L’accordo consentirà a… -