Covid, l'allarme dell'Ecdc: in aumento i casi nelle Rsa in Europa (Di martedì 27 luglio 2021) La diffusione della variante Delta del Covid - 19 sta causando un aumento dei casi in Rsa e strutture di lunga degenza in diversi Paesi europei. A incidere c'è sia un tasso di vaccinazione incompleto

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, l'allarme dell'Ecdc: in aumento i casi nelle Rsa in Europa La diffusione della variante Delta del Covid - 19 sta causando un aumento dei casi in Rsa e strutture di lunga degenza in diversi Paesi europei. A incidere c'è sia un tasso di vaccinazione incompleto tra gli operatori sanitari che vi ...

Cagliari, gioia alla Ferrini: tutti negativi i tamponi di bimbi e istruttori del campo estivo Allarme rientrato alla Ferrini di Cagliari. Dopo la positività al Covid riscontrata su tre bimbi che partecipano al campo estivo sportivo della società di viale Marconi, infatti, la società comunica ...

Covid, l'allarme della microbiologa: «È una fase molto delicata, non si scherza con il virus» Corriere della Sera

Allarme dall’Iss agli ospedali: “Muoiono i non vaccinati” Dai massimi vertici della Sanità fino alle corsie degli ospedali rimbalza un quadro univoco dalla sintesi brutale: muoiono i non vaccinati. Anche i vaccinati con la seconda dose possono arrivare in os ...

Allarme rientrato alla Ferrini di Cagliari. Dopo la positività al Covid riscontrata su tre bimbi che partecipano al campo estivo sportivo della società di viale Marconi, infatti, la società comunica...

Dai massimi vertici della Sanità fino alle corsie degli ospedali rimbalza un quadro univoco dalla sintesi brutale: muoiono i non vaccinati. Anche i vaccinati con la seconda dose possono arrivare in os...