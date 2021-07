Calciomercato Roma: Dzeko vuole restare, ma una punta arriverà (Di martedì 27 luglio 2021) Altri due o tre acquisti, dopo Matias Viña . Il piano della Roma è delineato, anche se vincolato in buona parte alle tante operazioni in uscita che Tiago Pinto sta provando a completare. Le frasi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) Altri due o tre acquisti, dopo Matias Viña . Il piano dellaè delineato, anche se vincolato in buona parte alle tante operazioni in uscita che Tiago Pinto sta provando a completare. Le frasi ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Vina è arrivato in città: le immagini - DiMarzio : Nuovo interesse dalla #Ligue1 per il portiere dell'#ASRoma #Olsen - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Roma: Dzeko vuole restare, ma una punta arriverà #ilpodsport - junews24com : Pjanic Juve: sondaggi di Roma e Inter. Ma il bosniaco ha già scelto -