Biglietti Atalanta-Pordenone: prezzo, modalità di vendita, settori (Di martedì 27 luglio 2021) Tramite il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha diramato un comunicato per quanto concerne la vendita dei Biglietti per l'amichevole col Pordenone Biglietti Atalanta-Pordenone: ecco tutti i dettagli I ticket saranno a disposizione degli sportivi interessati dalle 10 di giovedì 29 luglio, disponibili solo in tribuna Rinascimento e per 1000 tifosi. Si potranno acquistare solo online

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti Atalanta Abbonati 2019/2020, estensione della validità dei voucher Calcio Atalanta Atalanta, il Gewiss Stadium aperto a mille tifosi per l’amichevole con il Pordenone La partita alle 16.30 del 31 luglio. Le modalità di acquisto dei biglietti non sono ancora note. E in più i voucher per rimborsare la stagione 2019/20 dureranno di più ...

