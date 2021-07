Belen Rodriguez bacchettata da Maria De Filippi | “Se le avessi come le tue…” – VIDEO

Advertising

veneto_ : RT @corriereveneto: #Rovigo Belen Rodriguez, prima serata di gala ad Albarella dopo la nascita di Luna Marì - flamanc24 : RT @VanityFairIt: «Noi», tre sole lettere per racchiudere l’essenza di una vita nuova ?? #Belen - VanityFairIt : «Noi», tre sole lettere per racchiudere l’essenza di una vita nuova ?? #Belen - corriereveneto : #Rovigo Belen Rodriguez, prima serata di gala ad Albarella dopo la nascita di Luna Marì - trashtvstellare : Tu Sí Que Vales, Giulia Stabile fotografata vicino ai conduttori durante la registrazione: ecco quale dovrebbe esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Vanity Fair Italia

Tra gli ospiti la testimonial delle creazioni orafe 'Le Gemelle', l'attrice e modella Natasha Stefanenko; la showgirl e modella. E poi ai tavoli, in un'atmosfera chic e luccicante ...Poi ironico l'ex marito diaveva aggiunto: 'Il film è molto bello, l'unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi'.Belen Rodriguez è stata travolta di critiche sui social per aver deciso di tornare a lavoro a pochi giorni dalla nascita della sua seconda figlia.“Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazie di una étoile. Avevo professionalità e tenevo il mestiere tra le dita. Devo però essere onesto, se avessi smesso all’improvviso non se ne sa ...