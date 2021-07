Bayern Monaco | Tolisso positivo al Covid-19 | salterà il Napoli

(Di martedì 27 luglio 2021) Il calciatore, dopo essere risultatoal-19, è stato posto in isolamento domiciliare così come da protocollo

Advertising

Salvato47799749 : @Route1futbol Chelsea Barca Juventus Bayern Monaco Psg - CalcioPillole : Attraverso una nota diffusa sui propri canali social, il #BayernMonaco ha comunicato che Corentin #Tolisso è risult… - napolista : Il centrocampista ha contratto il Covid e si trova in isolamento nella propria abitazione in Francia - MondoNapoli : UFFICIALE - Bayern Monaco, Tolisso è risultato positivo al Covid-19 e salterà la gara contro il Napoli -… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Poi, però, finì alanche se in questa finestra di mercato sembra destinato alla cessione.Ilha annunciato, poco fa su Twitter, che il centrocampista Tolisso è positivo al Covid - 19 dopo gli ultimi tamponi. Per questo motivo, il francese non sarà della sfida contro il Napoli. ...Il centrocampista francese del Bayern Monaco è stato messo in isolamento a seguito di test PCR positivo al Coronavirus.Il calciatore, dopo essere risultato positivo al Covid-19, è stato posto in isolamento domiciliare così come da protocollo ...