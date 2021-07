Avete mai visto dove vive Nek? Stile assoluto, poi un particolare incredibile (Di martedì 27 luglio 2021) Scopriamo dove vive Nek e con chi ha passato il lockdown. Ha una stanza molto particolare. Il famoso cantante di ‘Laura non c’ è apre il suo appartamento alle telecamere di Verissimo. Nek fa vedere dove vive e con chi ha passato il periodo del lockdown, mostrando soprattutto la stanza da lui preferita. Il portafortuna Nek ospite a ‘Casa azzurri’ (GettyImages)In realtà, i luoghi che preferisce abitare sembrano essere due. Uno è un locale al chiuso, mentre l’altro è all’aperto. Uno Stile inconfondibile nell’arredamento, ... Leggi su kronic (Di martedì 27 luglio 2021) Scopriamoe con chi ha passato il lockdown. Ha una stanza molto. Il famoso cantante di ‘Laura non c’ è apre il suo appartamento alle telecamere di Verissimo.fa vederee con chi ha passato il periodo del lockdown, mostrando soprattutto la stanza da lui preferita. Il portafortunaospite a ‘Casa azzurri’ (GettyImages)In realtà, i luoghi che preferisce abitare sembrano essere due. Uno è un locale al chiuso, mentre l’altro è all’aperto. Unoinconfondibile nell’arredamento, ...

Advertising

ViolaMilano : RT @Biancaneuro: Farsi i cazzi propri è vegan e senza glutine. Lo avete mai provato? - bxhs93 : e comunque voi non ne avete idea e non l’avrete mai - LeveHome : RT @MeNeFrego___: @FLasmano @Cris_970 @LeveHome @CottarelliCPI Ormai le discussioni, sull'argomento, sono tutte uguali. Faccio solo fatica… - simposiarca73 : RT @coffeephotogirl: @regionetoscana e gente di #Firenze che avete prenotato,ora io vi chiedo cortesemente un posto, un angolo,uno sgabello… - solomadivino : Pensate di aver provato dolore? Ma non avete mai ricevuto un messaggio dal negozio che vi dice che non ha le scarpe… -