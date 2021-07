“A Voghera non è morto nessuno, era un rifiuto umano”: il post shock del consigliere comunale toscano (Di martedì 27 luglio 2021) “Chi era il marocchino ucciso l’altro giorno a Voghera? nessuno”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook Massimo Della Nina, un consigliere comunale di Porcari, in provincia di Lucca, scatenando una bufera di polemiche e la dura reazione del sindaco della cittadina toscana. Porcari, consigliere di opposizione e appartenente alla lista civica “La Porcari che vogliamo” sostenuta dal centrodestra alle amministrative del 2017, ha pubblicato su Facebook un post su quanto accaduto alcuni giorni fa nel Comune di Voghera, dove l’assessore alla sicurezza Massimo Adriatici ha ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) “Chi era il marocchino ucciso l’altro giorno a”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook Massimo Della Nina, undi Porcari, in provincia di Lucca, scatenando una bufera di polemiche e la dura reazione del sindaco della cittadina toscana. Porcari,di opposizione e appartenente alla lista civica “La Porcari che vogliamo” sostenuta dal centrodestra alle amministrative del 2017, ha pubblicato su Facebook unsu quanto accaduto alcuni giorni fa nel Comune di, dove l’assessore alla sicurezza Massimo Adriatici ha ...

