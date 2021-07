A Tokyo la Covid fa meno paura, il Cio cambia le regole: via libera ai morsi alle medaglie, ma sul podio abbracci solo con mascherina (Di martedì 27 luglio 2021) Da oggi gli atleti che vinceranno una medaglia ai Giochi di Tokyo 2020 potranno togliere la mascherina una volta saliti sul podio. È uno dei cambiamenti al protocollo anti Covid deciso dal Cio, che ha allentato alcune misure contro i contagi dal virus durante la consegna delle medaglie. Tutti coloro che otterranno una medaglia potranno, per esempio, salire sul gradino conquistato senza mascherina e mordere la medaglia come tradizione vuole. Gli sportivi potranno concedere 30 secondi ai fotografi per le consuete foto di rito. Il Cio ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Da oggi gli atleti che vinceranno una medaglia ai Giochi di2020 potranno togliere launa volta saliti sul. È uno deimenti al protocollo antideciso dal Cio, che hantato alcune misure contro i contagi dal virus durante la consegna delle. Tutti coloro che otterranno una medaglia potranno, per esempio, salire sul gradino conquistato senzae mordere la medaglia come tradizione vuole. Gli sportivi potranno concedere 30 secondi ai fotografi per le consuete foto di rito. Il Cio ...

