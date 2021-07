A Messina arriva la siringa senza ago per vaccinarsi (Di martedì 27 luglio 2021) Da domani a Messina sarà disponibile un nuovo apparato per la somministrazione dei vacchini anti Covid. Si tratta del dispositivo medico Comfort-In, già utilizzato per diabetici, malati di Sla, biopsie e interventi estetici, che permetterà di inoculare la dose con un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago, quindi la tradizionale puntura, e garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare. Il dispositivo si aggiungerà ma non sostituirà la classica somministrazione dei vaccini con siringa e ago. Il ‘Confort-In’ nasce in Corea, dove viene ancora prodotto, ma è stato ‘perfezionato’ dall’azienda del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Da domani asarà disponibile un nuovo apparato per la somministrazione dei vacchini anti Covid. Si tratta del dispositivo medico Comfort-In, già utilizzato per diabetici, malati di Sla, biopsie e interventi estetici, che permetterà di inoculare la dose con un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago, quindi la tradizionale puntura, e garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare. Il dispositivo si aggiungerà ma non sostituirà la classica somministrazione dei vaccini cone ago. Il ‘Confort-In’ nasce in Corea, dove viene ancora prodotto, ma è stato ‘perfezionato’ dall’azienda del ...

