Whirlpool, ancora proteste a Napoli: operai occupano le banchine del porto – video (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuova protesta degli operai della Whirlpool di Napoli che stamattina hanno occupato simbolicamente le banchine del porto del capoluogo partenopeo. Dopo le incursioni della scorsa settimana, prima nell’aeroporto e poi nella stazione ferroviaria, circa un centinaio di lavoratori del polo di via Argine oggi ha sfilato tra i turisti che si recavano a Capri e a Ischia, esponendo striscioni e bloccando gli imbarchi per le isole. La protesta è rientrata dopo circa un’ora. Gli operai hanno assicurato che nei prossimi giorni seguiranno altre iniziative simboliche per contestare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuova protesta deglidelladiche stamattina hanno occupato simbolicamente ledeldel capoluogo partenopeo. Dopo le incursioni della scorsa settimana, prima nell’aeroe poi nella stazione ferroviaria, circa un centinaio di lavoratori del polo di via Argine oggi ha sfilato tra i turisti che si recavano a Capri e a Ischia, esponendo striscioni e bloccando gli imbarchi per le isole. La protesta è rientrata dopo circa un’ora. Glihanno assicurato che nei prossimi giorni seguiranno altre iniziative simboliche per contestare la ...

