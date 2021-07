Una discoteca con 40 persone nel circolo privato. Si fingono clienti, blitz dei carabinieri: scatta lo stop (Di lunedì 26 luglio 2021) FALCONARA - Si sono finti clienti e quando sono entrati, attorno alle 23 di sabato, hanno constatato che il circolo privato era in realtà una discoteca al chiuso. Una quarantina di persone erano ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 26 luglio 2021) FALCONARA - Si sono fintie quando sono entrati, attorno alle 23 di sabato, hanno constatato che ilera in realtà unaal chiuso. Una quarantina dierano ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tu fai vedere cosa succede in una non-discoteca di Salerno che si trasforma in discoteca alla faccia delle regole e… - andreaconcetti : @Sydshines @Tafuro_Riccardo Mi sono già esibito per un pubblico discriminato: alla Scala su 2000 posti ne erano occ… - sangiul91251907 : Mado ma ora anche sul testo dovete fa polemica Una se mette una canzone mica se deve rispecchiare per forza ad ese… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Castel Volturno, sparatoria in discoteca: ferita una ragazza - - Carlino_Bologna : Non paga la corsa in taxi verso la discoteca e poi danneggia l’auto con una borraccia -