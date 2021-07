Tom Daley trionfa alle Olimpiadi e vince l’oro: “Orgoglioso di essere un uomo gay e campione olimpico” (Di lunedì 26 luglio 2021) Alla fine ce l’ha fatta, dopo 3 ori ai mondiali, 5 agli europei, 2 alla coppa del mondo e un bronzo alle Olimpiadi di Rio, Tom Daley ha conquistato finalmente anche l’oro olimpico a Tokyo 2020. Tom e Matty Lee hanno battuto anche i cinesi Chen e Cao nella Piattaforma 10m sincro maschile, arrivando sul primo gradino del podio. GOLD. GOLD. GOLD.@TomDaley1994 and @mattydiver are Olympic champions #TeamGB pic.twitter.com/ocstLZ4ZfP — Team GB (@TeamGB) July 26, 2021 Durante la conferenza stampa il tuffatore ha risposto alle domande del giornalisti ed ha fatto un bellissimo ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 luglio 2021) Alla fine ce l’ha fatta, dopo 3 ori ai mondiali, 5 agli europei, 2 alla coppa del mondo e un bronzodi Rio, Tomha conquistato finalmente anchea Tokyo 2020. Tom e Matty Lee hanno battuto anche i cinesi Chen e Cao nella Piattaforma 10m sincro maschile, arrivando sul primo gradino del podio. GOLD. GOLD. GOLD.@Tom1994 and @mattydiver are Olympic champions #TeamGB pic.twitter.com/ocstLZ4ZfP — Team GB (@TeamGB) July 26, 2021 Durante la conferenza stampa il tuffatore ha rispostodomande del giornalisti ed ha fatto un bellissimo ...

Advertising

HuffPostItalia : Tom Daley: 'Orgoglioso di essere un uomo gay e un campione olimpico' - Andrews_Blog : Tokyo 2020, Daley e Lee Oro Sincro dalla piattaforma: La Gran Bretagna conquista un oro pesante nei tuffi, beffando… - jelly_jada : RT @ggirlaalmighty: uno dei migliori tuffi che io abbia mai visto. complimenti a Tom Daley e Matty Lee per questo oro meritatissimo?? #gioc… - bxlhue : RT @itsmikapenniman: tom daley la fuori a fare la storia e a incoraggiare chi subisce discriminazioni quotidianamente perché ci è passato l… - ManuelHolmes_ : Non so voi, ma io in questo scatto tra Tom Daley e Matty Diver ci vedo qualcosa di porno. #Tokyo2020 #Olympics… -