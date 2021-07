Tokyo 2020 volley maschile, Blengini: “E’ ancora lunga, ci è mancata la precisione” (Di lunedì 26 luglio 2021) “E’ ancora presto. La differenza è stata a livello tecnico; nel primo set c’è stata molta differenza in battuta e ricezione tra le due squadre. Noi abbiamo iniziato battendo meglio, ma questa è una squadra con dei giocatori con grandissima qualità e anche le buone battute non sono bastate”. Gianlorenzo Blengini, coach della Nazionale maschile di pallavolo, ha commentato così la sconfitta subita contro la Polonia nel match valido per Tokyo 2020. “Loro hanno giocato tutto il tempo con la palla in testa al palleggiatore. Nel primo set la qualità del loro servizio ci ha costretto a giocare con la palla molto ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) “E’presto. La differenza è stata a livello tecnico; nel primo set c’è stata molta differenza in battuta e ricezione tra le due squadre. Noi abbiamo iniziato battendo meglio, ma questa è una squadra con dei giocatori con grandissima qualità e anche le buone battute non sono bastate”. Gianlorenzo, coach della Nazionaledi pallavolo, ha commentato così la sconfitta subita contro la Polonia nel match valido per. “Loro hanno giocato tutto il tempo con la palla in testa al palleggiatore. Nel primo set la qualità del loro servizio ci ha costretto a giocare con la palla molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo: tennis, Sonego eliminato al secondo turno Sconfitto al secondo turno dal georgiano Nikolosz Basilashvili (numero 41 al mondo), a Tokyo 2020 Lorenzo Sonego è stato eliminato dal torneo olimpico di tennis maschile. Il torinese (testa di serie numero 13 e 26 al mondo) ha perso per 6 - 4 3 - 6 6 - 4. Così l'unico italiano rimasto ...

L'Italia del softball saluta senza vittorie L'Italia del softball saluta Tokyo senza vittorie. Nell'ultimo match del girone le azzurre, gia' eliminate, sono state sconfitte 8 - 1 dal Canada.

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi: dopo i trionfi del nuoto arriva l'argento di Bacosi nello skeet La Stampa Tokyo: Pugilato;Testa ai 4/i,mercoledì combatte per medaglia TOKYO, 26 LUG - Bella prova dell'azzurra Irma Testa nel match degli ottavi di finale del pugilato di Tokyo 2020 (categoria pesi piuma) che l'ha vista impegnata contro la coriacea irlandese Michaela Wa ...

Tokyo: fioretto maschile, Garozzo vince e va in semifinale TOKYO, 26 LUG - A Tokyo 2020 l'azzurro Daniele Garozzo è nella semifinale olimpica di fioretto maschile. Nei quarti di finale, l'italiano (medaglia d'oro a Rio 2016) ha sconfitto il francese Lefort pe ...

