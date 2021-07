Stop agli abbracci sul podio: il richiamo del Cio (Di lunedì 26 luglio 2021) Niente abbracci e via le mascherine solo nei momenti previsti: il Comitato Olimpico Internazionale ha avvertito che gli atleti “non sono esenti dal sottostare alle rigide regole Covid-19 in vigore ai Giochi olimpici di Tokyo 2020”, dopo che in diverse premiazioni si erano visti i premiati indugiare senza mascherine e scambiarsi abbracci. Il portavoce del presidente del Cio, Mark Adams ha esortato gli atleti a seguire le regole secondo le quali i partecipanti olimpici devono indossare maschere in ogni momento, ad eccezione di quando gareggiano, si allenano, mangiano o dormono. Ai partecipanti e’ stato anche detto di limitare i contatti sociali con altri ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Nientee via le mascherine solo nei momenti previsti: il Comitato Olimpico Internazionale ha avvertito che gli atleti “non sono esenti dal sottostare alle rigide regole Covid-19 in vigore ai Giochi olimpici di Tokyo 2020”, dopo che in diverse premiazioni si erano visti i premiati indugiare senza mascherine e scambiarsi. Il portavoce del presidente del Cio, Mark Adams ha esortato gli atleti a seguire le regole secondo le quali i partecipanti olimpici devono indossare maschere in ogni momento, ad eccezione di quando gareggiano, si allenano, mangiano o dormono. Ai partecipanti e’ stato anche detto di limitare i contatti sociali con altri ...

Ultime Notizie dalla rete : Stop agli Erdogan ha ridotto lo spazio per le gazzelle di montagna Un risultato ottenuto grazie agli sforzi costanti dell'organizzazione fondata dal professore e ... La Turchia e la protezione della natura La decisione di Erdogan rappresenta un brusco stop a una storia ...

Napoli, gli operai Whirlpool al porto: bloccati gli aliscafi per le isole In mare alcune persone a bordo di una barca hanno esposto lo striscione 'Rsu Whirlpool' davanti agli aliscafi ormeggiati. Tanti i cori scanditi dai lavoratori che reclamano lo stop alle procedure di ...

Stop agli infermieri extra-Ue in Veneto. L’ira delle case di riposo Il Mattino di Padova Stop agli abbracci sul podio: il richiamo del Cio Il Comitato Olimpico Internazionale ha avvertito che gli atleti "non sono esenti dal sottostare alle rigide regole Covid-19 in vigore ai Giochi olimpici di Tokyo 2020" ...

Ethiopian migliora chat bot per servizi nazionali e internazionali Ethiopian Airlines presenta un Chat bot aggiornato per i voli nazionali e internazionali. Soprannominato 'Lucy', è dotato di varie funzioni self-service che consentiranno ai passeggeri di elaborare fa ...

