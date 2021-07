Segre sui manifestanti contro il Green pass: «Folli i paragoni con la Shoah. Condannare i No vax è un obbligo» (Di lunedì 26 luglio 2021) I manifestanti scesi in piazza in questi giorni contro il Green pass hanno più volte paragonato, con cartelloni e slogan, l’obbligo della certificazione verde alla Shoah. Le Stelle di David con su scritto «Non vaccinato» e le svastiche accostate a Mario Draghi non sono piaciute a Liliana Segre, testimone dell’Olocausto, che ha definito «una Follia» paragonare anche lontanamente la persecuzione ebraica per mano dei nazisti e le disposizioni del governo Draghi per gestire la pandemia di Coronavirus. «Sono gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Iscesi in piazza in questi giorniilhanno più volte paragonato, con cartelloni e slogan, l’della certificazione verde alla. Le Stelle di David con su scritto «Non vaccinato» e le svastiche accostate a Mario Draghi non sono piaciute a Liliana, testimone dell’Olocausto, che ha definito «unaa» paragonare anche lontanamente la persecuzione ebraica per mano dei nazisti e le disposizioni del governo Draghi per gestire la pandemia di Coronavirus. «Sono gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con ...

