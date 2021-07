Salerno dice addio ad un altro suo figlio, è morto Davide Della Calce (Di martedì 27 luglio 2021) di Monica De Santis Anche Davide Della Calce, proprio come Serena Sammarco, ha perso la sua battaglia, contro quel brutto male che qualche anno fa l’avevo colpito. Una battaglia, quella che il 57enne noto e stimato agente di commercio, conosciuto tra i gestori Della movida e non solo, ha combattuto come un leone, ma che purtroppo ha perso, lasciando nello sconforto tutti i suoi amici, che, proprio come per Serena, appena appresa la notizia, hanno voluto ricordarlo con tanti messaggi sui social. Solo pochi mesi prima era venuta a mancare la sorella Claudia, ora la sua morte assume un sapore ancora più amaro. “”La musica è ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 luglio 2021) di Monica De Santis Anche, proprio come Serena Sammarco, ha perso la sua battaglia, contro quel brutto male che qualche anno fa l’avevo colpito. Una battaglia, quella che il 57enne noto e stimato agente di commercio, conosciuto tra i gestorimovida e non solo, ha combattuto come un leone, ma che purtroppo ha perso, lasciando nello sconforto tutti i suoi amici, che, proprio come per Serena, appena appresa la notizia, hanno voluto ricordarlo con tanti messaggi sui social. Solo pochi mesi prima era venuta a mancare la sorella Claudia, ora la sua morte assume un sapore ancora più amaro. “”La musica è ...

Advertising

EmmaBarbieri14 : RT @steforlandoOOC: “Per gli addetti al settore Barbie Turico, una donna che prima di andare in diretta prende la pastiglia e spesso non si… - ottopagine : Dolore a Salerno, la città dice addio alla fotografa Serena Sammarco #Salerno - MChoosecalzona : RT @steforlandoOOC: “Per gli addetti al settore Barbie Turico, una donna che prima di andare in diretta prende la pastiglia e spesso non si… - trashlandia22 : RT @steforlandoOOC: “Per gli addetti al settore Barbie Turico, una donna che prima di andare in diretta prende la pastiglia e spesso non si… - mary01599477 : RT @steforlandoOOC: “Per gli addetti al settore Barbie Turico, una donna che prima di andare in diretta prende la pastiglia e spesso non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno dice Apre il Parco Avventura degli Alburni a Postiglione. Piero De Luca , il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese , gli amministratori ... "Siamo di fronte ad un'azione concreta di sviluppo del territorio " dice il sindaco di Postiglione ...

Green pass: in molte località turistiche è pioggia di disdette per gli Hotels 'Dopo un inverno nero - dice il presidente di Asat Battaiola - le regole annunciate a luglio ci schiacciano'. La stessa situazione avviene in altre località turistiche tra cui la Campania. In molti ...

Dolore a Salerno, la città dice addio alla fotografa Serena Sammarco Ottopagine Burioni: “Non riscriverei il post sui no vax sorci. Qualcuno si è offeso” Stampa“Certamente quel tweet non lo riscriverei, perché qualcuno si è sentito offeso”. Lo dice il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, torna in una intervista a Corriere della Sera su ...

Apre il Parco Avventura degli Alburni a Postiglione. Apre a Postiglione (Sa) il “Parco Avventura degli Alburni”, circondato da 400 ettari di bosco ad alto fusto nell’area comunale Sant’Angelo. L’inaugurazione si terrà sabato 31 luglio alle ore 10 in loc ...

Piero De Luca , il Presidente della Provincia di, Michele Strianese , gli amministratori ... "Siamo di fronte ad un'azione concreta di sviluppo del territorio "il sindaco di Postiglione ...'Dopo un inverno nero -il presidente di Asat Battaiola - le regole annunciate a luglio ci schiacciano'. La stessa situazione avviene in altre località turistiche tra cui la Campania. In molti ...Stampa“Certamente quel tweet non lo riscriverei, perché qualcuno si è sentito offeso”. Lo dice il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, torna in una intervista a Corriere della Sera su ...Apre a Postiglione (Sa) il “Parco Avventura degli Alburni”, circondato da 400 ettari di bosco ad alto fusto nell’area comunale Sant’Angelo. L’inaugurazione si terrà sabato 31 luglio alle ore 10 in loc ...