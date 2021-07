Rtl 102.5 media partner del ‘Water Music Festival’ (Di lunedì 26 luglio 2021) MILANO – A partire da venerdì 30 luglio, Rtl 102.5 sarà media partner del ‘Water Music Festival’, che si terrà nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Il programma prevede un mese di concerti e spettacoli nello splendido scenario dei laghi di montagna, tra i quali spiccano le favole proiettate su schermi d’acqua. Molte le iniziative in calendario, che prenderanno vita in alcuni dei luoghi più belli e scenografici del territorio. Rtl 102.5, la prima radiovisione d’Italia, seguirà gli appuntamenti del ‘Water Music Festival’ grazie alla copertura giornalistica ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021) MILANO – A partire da venerdì 30 luglio, Rtl 102.5 saràdel, che si terrà nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Il programma prevede un mese di concerti e spettacoli nello splendido scenario dei laghi di montagna, tra i quali spiccano le favole proiettate su schermi d’acqua. Molte le iniziative in calendario, che prenderanno vita in alcuni dei luoghi più belli e scenografici del territorio. Rtl 102.5, la prima radiovisione d’Italia, seguirà gli appuntamenti delgrazie alla copertura giornalistica ...

Advertising

rtl1025 : ?? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021”: @mengonimarco in testa anche nella classifica della quinta settimana - rtl1025 : ?? Notizia BOMBA! Il 13 luglio 2022 Alessandra Amoroso sarà in concerto allo stadio #SanSiro di Milano ?? ?? Oggi, a… - rtl1025 : ????? @AmorosoOF in diretta su RTL 102.5: “Il concerto a #SanSiro sarà una prima volta un po’ per tutti”… - niallsfanx : su rtl 102.5 hanno “parlato” di harry, nominando olivia se vi può interessare - SILENEGEI : RT @rtl1025: ?? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021”: @mengonimarco in testa anche nella classifica della quinta settimana -