“Prendiamo quei maledetti”. Pago, il doloso messaggio sui social: “Mi dispiace da morire…” (Di lunedì 26 luglio 2021) Ancora fuoco in Sardegna. L’Oristanese brucia dal 24 luglio, la macchina dell’antincendio è impegnata con tutti gli uomini e i mezzi e il Dipartimento della Protezione Civile ha intanto attivato il meccanismo europeo per chiedere agli altri paesi dell’Ue l’invio di velivoli in Italia. La Sardegna intanto dichiara lo stato di emergenza. Il provvedimento è stato assunto dall’Esecutivo nel corso della riunione convocata in serata, con carattere d’urgenza, dal Presidente della Regione, Christian Solinas. Nel frattempo sono andati distrutti oltre 20mila ettari di territorio e ci sono più di 1500 persone sfollate. Naturalmente molti volti dello spettacolo hanno espresso vicinanza e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Ancora fuoco in Sardegna. L’Oristanese brucia dal 24 luglio, la macchina dell’antincendio è impegnata con tutti gli uomini e i mezzi e il Dipartimento della Protezione Civile ha intanto attivato il meccanismo europeo per chiedere agli altri paesi dell’Ue l’invio di velivoli in Italia. La Sardegna intanto dichiara lo stato di emergenza. Il provvedimento è stato assunto dall’Esecutivo nel corso della riunione convocata in serata, con carattere d’urgenza, dal Presidente della Regione, Christian Solinas. Nel frattempo sono andati distrutti oltre 20mila ettari di territorio e ci sono più di 1500 persone sfollate. Naturalmente molti volti dello spettacolo hanno espresso vicinanza e ...

Advertising

anK_hOr : Tutti quei nomi che mi stavano un minimo incuriosendo e alla fine prendiamo Ilicic - Iinohyo : @itboysani è normale e noi siamo i primi che ce la prendiamo ma fatelo con quei cessi della gc non con gli stays ch… - mauro_trinakria : @romeoagresti @GoalItalia Si ma anche basta, nemmeno fosse un top player. Dai prendiamo Luis Alberto con quei soldi - AriannaPioli : @Elewhatelse @GiovanniBignoli Quei dispenser gel ormai sono così sporchi che ci prendiamo la qualunque a toccarli ?????????? - AlbiMazzone : @apuntobracco @DiMarzio Non ci sarebbe nemmeno da parlarne, è uno di quei profili per cui alzare il telefono e dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Prendiamo quei Tre manifestazioni, tre mondi ... la piana, meno di trent'anni fa, era una campagna variamente coltivata, mi viene in mente che quei ... Intanto, prendiamo a muoverci lentamente, fra i colori dei fumogeni e i musicisti che suonano ...

Vaccino, contagi crollati e zero morti tra gli under 60: ridotto anche il numero di 80enni positivi ...di decessi da Covid determinata dal diverso livello di vaccinazione nei vari Stati) prendiamo le ... Ma quei pochi sono per l'85%, cioè per la quasi totalità, pazienti che non erano vaccinati quando sono ...

Incendi in Sardegna, il doloroso messaggio di Pago Caffeina Magazine ... la piana, meno di trent'anni fa, era una campagna variamente coltivata, mi viene in mente che... Intanto,a muoverci lentamente, fra i colori dei fumogeni e i musicisti che suonano ......di decessi da Covid determinata dal diverso livello di vaccinazione nei vari Stati)le ... Mapochi sono per l'85%, cioè per la quasi totalità, pazienti che non erano vaccinati quando sono ...