Olimpiadi: Vezzali, ‘due argenti scherma non sono male e bilancio si fa alla fine’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – “Due argenti nella scherma non sono proprio male, mancano comunque sei gare a squadre. Credo che il bilancio si faccia a fine Giochi e non a metà percorso. sono certa che i nostri azzurri nella scherma, come in tantissime discipline, diranno la loro nei prossimi giorni e ci faranno gioire”. Lo ha detto la sottosegretaria allo sport ed ex campionessa di fioretto Valentina Vezzali da Casa Italia a Tokyo commentando le prestazioni degli azzurri della scherma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – “Duenellanonproprio, mancano comunque sei gare a squadre. Credo che ilsi faccia a fine Giochi e non a metà percorso.certa che i nostri azzurri nella, come in tantissime discipline, diranno la loro nei prossimi giorni e ci faranno gioire”. Lo ha detto la sottosegretaria allo sport ed ex campionessa di fioretto Valentinada Casa Italia a Tokyo commentando le prestazioni degli azzurri della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Vezzali, 'esperienza importante a Tokyo come rappresentante governo'... - TV7Benevento : Olimpiadi: Vezzali, 'due argenti scherma non sono male e bilancio si fa alla fine'... - mary_mag76 : È incredibile come la scherma in Italia sia così poco praticata e conosciuta, ma ci abbia regalato tanti campioni d… - intheoutersp4ce : RT @mssrmoonyy: momento nostalgia da vecchia: mi manca tantissimo vedere le olimpiadi tutto il giorno e sentire nomi come vezzali, montano,… - bronzoceleste : RT @mssrmoonyy: momento nostalgia da vecchia: mi manca tantissimo vedere le olimpiadi tutto il giorno e sentire nomi come vezzali, montano,… -